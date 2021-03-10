高庭判政府禁令错误 马国土著基督徒可用“阿拉”字眼

（早报讯）马来西亚砂拉越基督徒吉尔艾琳挑战使用“阿拉”（Allah）字眼案有重大发展，吉隆坡高庭裁决，基督徒有权基于宗教和教育使用“阿拉”字眼。

此案在经历至少10次的延迟裁决后，承审法官诺比阿里芬（Nor Bee Ariffin）今日（3月10日）裁决，政府于1986年禁止非穆斯林使用“阿拉”字眼是错误的做法。因此，砂拉越马兰诺（Melanau）基督徒有权基于宗教和教育使用“阿拉”字眼。

砂拉越马兰诺族人吉尔艾琳（Jill Ireland）于2008年11月5日从印度尼西亚首都雅加达乘搭飞机返抵吉隆坡廉价机场终站时，海关没收其行李中的8张含有“阿拉”字眼的基督教教材光碟。内政部称，这些含有“阿拉”字眼光碟威胁国家安全、使用查禁的字眼，以及违反伊斯兰发展局（JAKIM）指南，因此加以没收。

吉尔艾琳不服于2010年入禀法庭，挑战政府的决定。

尽管吉尔艾琳后来从上诉庭取得庭令，迫使政府于2015年归还光碟，但她依然持续诉讼，要求法庭厘清“阿拉”字眼禁令的问题。

吉尔艾琳要求法庭裁决，政府限制或禁止教材进口的措施，侵害她的宪赋信仰权利。她也要求法庭裁决，政府援引1984年印刷及出版法令和1967年海关法令来没收她的光碟，侵害法律面前人人平等的原则。

本案从2018年开始多次因尝试庭外和解而展延。

不过，高庭今天的裁决跟联邦法院2015年驳回天主教会要求检讨“阿拉”字眼案的裁决不同，同时没有相互抵触。

法官诺比宣读判词时说，内政部于1986年12月5日下令禁止非穆斯林使用“阿拉”、“Kaabah”（圣堂）、“祷告”（Solat）等字眼并没有法律基础，因此非法和不合理。