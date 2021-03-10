阿拉斯加成美国首个向16岁或以上人群开放冠病疫苗接种的州

（早报讯）阿拉斯加9日正式成为美国首个向16岁或以上人群开放冠病疫苗接种的州。

阿拉斯加州州长邓利维9日在推特上说：“阿拉斯加将成为美国第一个允许16岁或以上的任何人接种冠病疫苗的州，立即生效。”美国广播公司报道称，在当地生活或工作的该年龄段人士才有资格接种疫苗。《纽约时报》报道称，邓利维鼓励所有“正在考虑”是否接种疫苗的阿拉斯加人接种疫苗。

根据美国食品药品监督管理局的规定，使用辉瑞疫苗的最低年龄是16岁，超过18岁的人则可以使用莫德纳和强生公司生产的疫苗。

根据《纽约时报》的数据库，阿拉斯加16％的人口已经完成了疫苗接种，这一比例居全美之首。邓利维在一份声明中说，在阿拉斯加某些地区，老年人群体的疫苗接种率已达90％。报道称，此前，阿拉斯加州医护、教师等必要行业从业人员以及65岁以上的老人可以接种新冠疫苗。3月3日，该州将年龄限制放宽到55岁。

根据约翰斯·霍普金斯大学的数据，截至3月8日，阿拉斯加州的冠病确诊病例总数接近6万，在美国名列第46位。

目前，美国大多数州仍然对冠病疫苗的接种资格有所限制。通常情况下，只有老年人、必要行业的从业人员或有潜在疾病的人才能接种新冠疫苗。一些州正在扩大疫苗的接种范围，纽约州和明尼苏达州9日宣布，将向更广大的人群提供疫苗。

根据《纽约时报》的数据库，美国的冠病疫苗接种速度正持续加快，现在每天接种约215万剂。美国疾病控制和预防中心9日称，美国已有约6110万人接种了至少一剂冠病疫苗，其中约3210万人已经完成疫苗接种。