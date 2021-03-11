美国众议院通过1.9万亿美元纾困方案

（早报讯）美国国会众议院周三（10日）通过了总额1.9万亿美元（约2.5万亿新元）的纾困法案，让总统拜登获得上任以来首场重大胜利。

据路透社报道，这项措施为大多数美国人提供了4000亿美元，即向数百万美国人发放每人1400美元的补助金；为州和地方政府提供3500亿美元的援助，并扩大了子女税收抵免，也增加了疫苗分发的资金。预报员预计它将推动美国经济复苏。这也是美国历史上最大的经济刺激措施之一。

拜登发推文说：“帮助到来了。”美国白宫说，拜登计划在周五签署该纾困法案。

在两党经过数周的国会辩论和争吵之后，纾困法案在民主党控制的众议院以220票对211票获得批准，该法案未获得任何共和党人支持。民主党人形容这项法案是因应疫情的关键。

民主党籍众议员沙科斯基（Jan Schakowsky）说：“这是历史性的一天。这是冠病大萧条结束的开端。”

共和党人认为，该法案成本太高，并且充斥着浪费性的进步重点。他们表示，一个世纪以来最大的公共卫生危机的最糟糕阶段已经基本过去，经济正在走向反弹。共和党籍众议员史密斯（Jason Smith）说：“这是在许多错误原因下，在错误的时间进行错误的计划。”

民主党渴望在目前增强的联邦失业救济金于3月14日到期之前将最终法案送到拜登手上签字。