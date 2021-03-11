查看冠状病毒19最新报道

美国众议院通过1.9万亿美元纾困方案

文 / 张佳莹

发布 / 2021年3月11日 6:55 AM

美国众议院议长佩洛西和参议院多数党领舒默在华盛顿国会山通过总统拜登1.9万亿美元的纾困法案。（路透社）

字体大小:

（早报讯）美国国会众议院周三（10日）通过了总额1.9万亿美元（约2.5万亿新元）的纾困法案，让总统拜登获得上任以来首场重大胜利。

据路透社报道，这项措施为大多数美国人提供了4000亿美元，即向数百万美国人发放每人1400美元的补助金；为州和地方政府提供3500亿美元的援助，并扩大了子女税收抵免，也增加了疫苗分发的资金。预报员预计它将推动美国经济复苏。这也是美国历史上最大的经济刺激措施之一。

拜登发推文说：“帮助到来了。”美国白宫说，拜登计划在周五签署该纾困法案。

在两党经过数周的国会辩论和争吵之后，纾困法案在民主党控制的众议院以220票对211票获得批准，该法案未获得任何共和党人支持。民主党人形容这项法案是因应疫情的关键。

民主党籍众议员沙科斯基（Jan Schakowsky）说：“这是历史性的一天。这是冠病大萧条结束的开端。”

共和党人认为，该法案成本太高，并且充斥着浪费性的进步重点。他们表示，一个世纪以来最大的公共卫生危机的最糟糕阶段已经基本过去，经济正在走向反弹。共和党籍众议员史密斯（Jason Smith）说：“这是在许多错误原因下，在错误的时间进行错误的计划。”

民主党渴望在目前增强的联邦失业救济金于3月14日到期之前将最终法案送到拜登手上签字。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词