巴赫连任国际奥委会主席

（早报讯）国际奥委会第137次全会周三（3月10日）以视频会议的形式召开，在国际奥委会主席选举中，作为唯一候选人的巴赫成功连任，任期至2025年。

据中新社报道，国际奥委会委员当天进行线上投票，总共98张选票中，93票支持、一票反对、四票弃权。最终，巴赫成功连任。

连任之后的巴赫通过视频，用九种语言向全体委员以及全球媒体表示感谢。“考虑到当前我们面临的改革和困难，感谢之情更加发自肺腑。我说过，希望用我的竞选格言‘在多样性中寻求统一’来领导国际奥委会，我期待在后疫情时代实现更大目标。”

当下，摆在巴赫面前的最大挑战是确保延期一年的东京奥运会举行。巴赫表示，没有理由怀疑东京奥运会开幕式将在今年7月23日举行，国际奥委会正全力以赴，让延期的东京奥运会成为人类克服疫情过程中一届象征和平、团结与坚韧的安全盛会。

67岁的巴赫曾是一名击剑运动员，获得过1976年奥运会冠军，是国际奥委会运动员委员会的创始成员之一；1991年成为国际奥委会委员，五年后成为国际奥委会执委，长期主管项目委员会、司法委员会等重要部门；2000年成为国际奥委会副主席；2013年，巴赫接替比利时人罗格，当选第九任国际奥委会主席。