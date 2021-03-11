“肉骨茶”的马来文译名在马国引起议论

（早报讯）深受新马地区华族民众喜爱的美食肉骨茶的马来文译名，应该翻译为“Bak Kut Teh”、“Ba Ku Teh”、“Bakut Teh”，还是“Bakuteh”，近来在马国引起热烈讨论。

马国教育部属下的国家语文局日前提出“粿条”的马来文译名是“kuetiau”引发热议后，国家语文局总监沙列胡丁已经授权马国华语规范理事会（语范）提供肉骨茶等其他华族美食的马来文官方规范译名。

国家语文局周三与语范召开线上会议，以了解马国华社对这些食品的马来文译名的意见。语范将搜集资料和征求华社反馈后，才向当局提呈正式建议。语范主席的教育部副部长马汉顺。

语范在会议上提呈两份工作报告书，针对已经由国家语文局规定及尚未规定的32种华族食品及常用名词的马来文译名，并在会上与当局逐项讨论。会议由国家语文局总监沙列胡丁率领其部门语文发展司、字典出版组主任，以及词汇组专家团队参与对话。

国家语文局也将代表政府与语范签署合作谅解备忘录，共同成立“华译马咨询专家委员会”，同时参与国家语文局的“制定华族食品译名词汇专项规范评定委员会”。

除了肉骨茶，国家语文局尚未确定马来文译名的华族食品，还包括米粉（mihun或bihun）、汤圆（bebola pulut或tangyuan）、菜糕（cai kuih或caikue）、粽子（kuih cang或zong zi）以及猪肠粉（chee cheong fan或ci ceong fan）。