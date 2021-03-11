马国违反行管令罚款额从1000令吉提高至1万令吉

（早报讯）马来西亚警察总长阿都哈密表示，违反行动管制令者面对的罚款，即日起从之前的1000令吉（约326新元）提高至1万令吉（约3262新元）。他已下令所有前线警员，立即对所有违例者开出最高数额的罚单。

马国去年3月18日实施行动管制令（行管令）以来，每天都有数百名违例者接到罚单或遭逮捕。当局认为1000令吉的罚款不足以遏制违例者，因此今年2月25日在联邦宪报颁布传染病预防和控制紧急修正法令，规定3月11日起，违反行管令的最高罚款额从1000令吉提高至1万令吉，违例公司则面临最高5万令吉罚款。根据新条例，任何人抵触“没有明确规定罚款”的条例，一旦定罪，最高罚款额是10万令吉或监禁七年。

阿都哈密今天特别为此召开临时记者会。他说，若民众认为警方开出1万令吉罚单的做法不妥，可在接到罚单后的14天内到各地卫生局上诉。他说，卫生局官员将展开调查，若官员接受事主的解释，罚单可能取消或降低罚款数额。

阿都哈密表示：“警方对违例者开出1万令吉罚单，并非刁难民众或帮政府赚钱。这是为了提醒民众冠病病毒仍无处不在。”他说，若政府早前不收紧政策并实施行管令2.0，马国每日新增病例可能超过1万起，医疗系统也将因此瘫痪。