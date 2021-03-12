拜登签署1.9万亿美元经济纾困计划

（早报讯）美国总统拜登周四（11日）签署了1.9万亿美元（约2.5万亿新元）的经济纾困计划。

据法新社报道，拜登表示，这项“历史性”立法将帮助一般美国人从冠病疫情中恢复。他在椭圆形办公室签署该法案时说：“这项具有历史意义的立法是关于重建该国的骨干，并给该国的人们-劳动人民、中产阶级人士及建设国家的人们-提供战斗机会。”

据新华社报道，该计划的主要内容包括：为每周失业救济金增加300美元额外福利，扩大失业救济范围并将适用时间延长至9月6日；为州和地方政府注入约3500亿美元资金；为学校重新开放提供约1700亿美元等。

由于为应对冠病疫情推出的紧急失业救济计划将于3月14日到期，拜登提出了1.9万亿美元的经济救助计划。2月27日，该计划的最初版本在国会众议院获得通过。3月6日，参议院通过了经修改的经济救助计划。10日，众议院通过了该计划的最终版本。

分析人士认为，巨额经济救助计划虽然可能有助于美国经济加速复苏，但加重了联邦政府的债务压力，不利于财政健康。

据美国国会预算办公室预测，在不包括该计划的情况下，2021财年（始于2020年10月1日）美国联邦财政赤字或达2.3万亿美元。该计划或将本财年联邦财政赤字进一步推高1.16万亿美元。2020财年，由于出台大规模经济纾困法案，美国联邦财政赤字达到创纪录的3.1万亿美元。