卡俄土外长举行三方会议 强调政治解决叙利亚问题

（早报讯）卡塔尔、俄罗斯、土耳其三国外长周四（11日）表示，政治方式是解决叙利亚问题的唯一途径。

据新华社报道，卡塔尔副首相兼外长穆罕默德、俄罗斯外长拉夫罗夫、土耳其外长恰武什奥卢当天在卡塔尔首都多哈举行三方会议。根据会议声明，三国外长重点讨论了叙利亚问题，强调必须依据联合国宪章确保叙利亚主权、独立和领土完整，通过政治方式解决叙利亚问题。三国外长还表示，应当非政治化、无先决条件、不加区分地加大对叙利亚民众的人道援助力度，为自愿返回家园的叙利亚难民提供方便。

拉夫罗夫在会议结束后举行的联合记者会上说，此次会议不会与叙利亚问题阿斯塔纳会谈形成竞争，也不是国际社会解决方式的替代品。“我们在叙利亚问题上的观点一致”，必须依据联合国安理会第2254号决议和叙利亚全国对话大会达成的共识，政治解决叙利亚问题，必须保证叙利亚主权、独立和领土完整。

恰武什奥卢在记者会上表示，结束叙利亚内部冲突必须通过政治方式得以实现，本次会议旨在探寻持久解决叙利亚危机的合作方式。三国已就叙利亚问题开启协商进程，将继续举行类似的三方会议，并依次在三国举行。

穆罕默德表示，解决叙利亚危机不能诉诸武力，必须在确保叙利亚主权、独立和领土完整的前提下以政治手段解决。

叙利亚问题阿斯塔纳会谈由俄罗斯、土耳其、伊朗三国于2017年1月发起。在这一和谈机制框架下，有关方面多次召开国际会议。2018年1月在俄罗斯索契举行的叙利亚全国对话大会决定成立叙利亚宪法委员会，这成为叙利亚政治进程的重要一步。由叙利亚政府、反对派和民间人士代表组成的叙利亚宪法委员会2019年10月30日在瑞士日内瓦正式启动，就宪法改革事宜展开工作。