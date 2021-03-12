巴西连续两天单日新增冠病死亡病例逾2000起

（早报讯）巴西单日新增冠病死亡病例连续两天超过2000起。

据新华社报道，巴西卫生部周四（11日）公布的数据显示，该国新增新冠死亡病例2233起，累计死亡27万2889起。10日，巴西新增冠病死亡病例2286起，系疫情暴发以来单日新增死亡首次超过2000起。

巴西卫生部11日的数据显示，该国新增确诊病例7万5412起，累计确诊1127万7717起。巴西的冠病疫情近来明显恶化。巴西主流媒体根据各州卫生厅公布的数据统计得出，在截至本月11日的一周里，巴西平均日增确诊病例6万9680起，比两周前的数据上涨了30%，是疫情暴发以来的最高值；平均日增死亡病例1705起，比两周前的数据上涨了49%，同样创下最高纪录。

圣保罗州仍是巴西疫情最严峻的州。根据巴西卫生部的数据，截至11日，该州累计确诊病例超过216万起，累计死亡病例超过6.3万起。州政府公布的数据显示，11日全州重症监护病床使用率达到86.7%，是疫情发生以来最高值，该州有53个城市的重症监护病床使用率都已达到100%。

为了避免医疗系统崩溃并遏制疫情继续蔓延，圣保罗州政府11日宣布，从本月15日到30日，全州进入紧急阶段。在这一阶段，防疫措施比目前该州所处的红色阶段更为严格：除了非生活必要场所继续关闭之外，不得进行聚集性宗教活动、不得举办体育赛事、关闭公园和海滩等。

此外，在紧急阶段，圣保罗州全州每日20时到次日凌晨5时实施宵禁，州政府将加大宵禁期间的巡逻力度。