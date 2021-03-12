伊朗外长说美继续“极限施压”不会带来新结果

（早报讯）伊朗外交部长扎里夫周四（11日）批评美国国务卿布林肯有关阻止韩国解冻伊朗资金的表态。扎里夫说，美国延续上届政府的“极限施压”政策不会带来新结果。

据新华社报道，布林肯10日在出席美国众议院外交委员会听证时说，美国不会放松对伊朗的制裁，包括将继续反对韩国解冻扣押的伊朗资金，除非伊朗首先重新履行伊朗核问题全面协议。

扎里夫11日在社交媒体上发文说，美国新一届政府声称愿寻求外交途径而非延续上届政府失败的“极限施压”政策，但布林肯却阻止韩国解冻伊朗仅用于采购食品和药品的资金。伊朗认为，解决问题的唯一路径是美国解除制裁、履行义务。

美国政府2018年5月单方面退出伊朗核问题全面协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。受美国扩大对伊朗制裁影响，韩国两家银行2019年9月起冻结大约70亿美元伊方资金，系伊朗向韩国出口石油所得。韩国和伊朗今年2月下旬就解冻这笔资金达成协议，但韩方说，协议需要得到美国批准才能落实。

另据报道，伊朗总统鲁哈尼10日同英国首相约翰逊通电话时说，虽然美国新政府声称对重返伊核协议感兴趣，但迄今尚未采取切实行动。伊朗敦促美国履行承诺，解除对伊单方面制裁，这是外交解决问题的明确路径。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会解除对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。