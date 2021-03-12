联合国警告缅军或犯“危害人类罪” 英国劝在缅英国人逃离

（早报讯）在一名联合国专家警告缅甸军政府可能在试图继续掌权时犯下“危害人类罪”后，英国周五（12日）劝请英国人逃离缅甸。

据法新社报道，根据联合国最高人权专家的说法，缅甸军事当局正在严厉打击针对2月1日政变的每日示威活动，至少有70人死亡。

这场动荡促使缅甸前殖民统治者英国敦促英国人可以的话逃离缅甸。英国警告他们：“政治紧张和动荡在蔓延，因为军事接管和暴力水平正在上升。”

英国外交部说：“外交、联邦和发展办公室建议英国国民以商业方法离开该国，除非有紧急的居留需要。”

缅甸联合国人权问题特别报告员安德鲁斯（Thomas Andrews）此前对这场危机做出了鲜明评估。安德鲁斯在日内瓦告诉联合国人权理事会，缅甸“受到一个谋杀性的非法政权的控制”，这很可能犯下“危害人类罪”。安德鲁斯说，这些罪行很可能包括“谋杀、强迫失踪、迫害及酷刑”，这些行为是在包括军政府领导人敏昂莱（Min Aung Hlaing）在内的“高级领导的知识下”下进行的。

他强调，这种罪行只能在法庭上确定，但他说，有明确的证据表明军政府的罪行是“在蔓延”，并是“协调运动”的一部分。

缅甸全国各地周四有至少九名示威者被杀，其中六人在缅甸中部的棉因镇（Myaing），据目击者称，其中五人的头部被射而死亡。