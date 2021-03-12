消息：Grab拟以SPAC方式在美上市 规模有望创史上最大

（早报讯）东南亚私召车和送餐平台Grab计划以特殊目的收购公司的方式（SPAC）在美国上市。据报道，Grab估值可能达到400亿美元（538亿新元），而若成功上市，将成为史上最大的SPAC上市案例。

路透社引述知情人士报道，总部位于新加坡的Grab正与位于硅谷专注于技术的投资公司Altimeter Capital Management，以及其他的特殊目的收购公司进行了讨论。

据悉，Grab将会通过私人投资公开股票（PIPE）融资的方式，筹资30亿至40亿美元。这种融资方式通常会伴随著与SPAC的合併。但知情人士也说，该金额可能还会出现变化。

消息人士称，Grab目前尚未完成任何交易。有报道指出，谈判也可能失败，而要是破局的话，Grab就可能采取原先的计划，也就是进行传统的IPO在美国上市。

据报道，消息传出后，由于Altimeter有2家SPAC，目前还不清楚Grab是和哪家谈判，这两家SPAC“Altimeter Growth Corp”和（Altimeter Growth 2 Corp）股价11日都上涨，涨幅分别是29%和16%。

2012年从一家私召车公司起步的Grab至今已迅速发展成东南亚市值最高的创业公司，市值超过160亿美元。