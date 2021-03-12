研究：全球双胞胎比率创新高 每42个新生儿中就有一对双胞胎

（早报讯）英国一项研究显示，随着医学辅助生殖的使用迅速增加，目前出生的双胞胎比以往任何时候都多，每42个新生儿中就有一对双胞胎。

法新社报道，这份刊登在“人类生殖”（Human Reproduction）的研究报告指出，目前每年有超过160万个双胞胎出生。

英国牛津大学社会与人口学系教授摩登说：“全球双胞胎的相对和绝对数量，比20世纪中叶以来的任何时候还高，可能是空前新高。”

研究员表示，辅助生殖科技1970年代在已开发国家兴起，造成多胞胎数量增加，加上产妇年龄较大，怀双胞胎机率也更高。

研究员搜集135个国家2010年到2015年的资料。根据研究报告，非洲的双胞胎出生率居全球之冠，因为非洲和世界其他地区的“基因有差异”。

其中一名研究员表示，全球较贫困地区的双胞胎出生率增加令人忧心。摩登说：“双胞胎分娩与婴儿和孩童较高的死亡率相关，也与女性怀孕期间、分娩期间和之后，母亲和孩童更容易产生并发症有关。”

研究报告共同作者史密斯说：“需要更加关注中低收入国家的双胞胎出生率命运……尤其在撒哈拉沙漠以南的非洲，许多双胞胎出生一年后会失去他们的手足。根据我们较早的研究，每年几乎有20万到30万个孩童丧命。”