拜登主持四方峰会抗衡中国在印太的影响

美国总统拜登与澳大利亚、印度和日本领导人举行线上会议。美澳印日组成的四方对话机制是拜登对抗中国日益增长的军事和经济实力的核心。拜登说，一个自由开放的印太地区对这些国家至关重要。

根据路透社报道，白宫表示，首次四方领导人级别的虚拟会议显示了拜登对印太地区的重视，会议聚焦应对冠病病毒大流行和气候危机，以及恢复经济增长。

“一个自由开放的印太地区对我们每个国家的未来都至关重要，”拜登在白宫出席会议时表示，“美国致力于与你们、我们的伙伴以及我们在该地区的所有盟友合作，以实现稳定。”

一位美国高级官员告诉记者，会议将涉及“开诚布公地讨论中国在全球舞台上扮演的角色”，他指的是该地区在自由和开放贸易及商业方面面临的“挑战”。

拜登政府表示，四国将宣布融资协议，以支持增加印度的冠病病毒疫苗生产能力，新德里方面呼吁这样做，以对抗北京不断扩大的疫苗外交。

随着中国在亚洲和其他地区采取日益强硬的外交政策，美国希望加强与盟友和伙伴的关系。华盛顿方面表示，增加的疫苗生产能力将用于在东南亚国家进行接种。

拜登政府说，此次虚拟会议的目的是为今年晚些时候的面对面会谈奠定基础。澳大利亚总理莫里森和印度总理莫迪也参加了这次会议。

需要解决的问题之一是，在大流行期间暴露出的供应链对中国的严重依赖。

日本《日经新闻》前天报道称，四国还将合作获取电动汽车发动机和其他产品所必需的稀土金属。

拜登政府周二表示，美国和日本将帮助资助印度企业为美国制药商Novavax Inc和强生生产疫苗。

然而，印度政府消息人士说，美国对关键材料出口的限制可能会阻碍印度的这一努力，以及印度开始向东南亚大规模出口的努力。

印度、澳大利亚和日本都面临着来自中国的安全挑战，这加强了它们对四方对话的兴趣。四方合作始于2004年共同应对印度洋地震和海啸。