德国冠病疫情数据持续反弹 青少年病例激增

（早报讯）德国境内疫情数据再度反弹。德国疾控机构负责人威勒周五（12日）表示，该国目前15岁以下青少年病例数急剧上升。

据中新社报道，德国疾控机构当天公布的新增确诊感染冠病病毒和新增死亡人数分别为12834人、252人。其中，德国官方用于监测疫情严重程度的“平均每十万人七日累计新增确诊数”当天再度上升，从前一天的69.1升至72.4。

德国“时代在线”数据显示，截至当地时间12日21时许，德国累计确诊2559793人、治愈2345306人、死亡73889人。截至当天，德国已接种8716654剂疫苗，2738103人已接种第二剂。

威勒当天在柏林出席记者会时作出上述表示。他11日曾指出，有明确迹象表明，德国已经进入第三波疫情。

威勒12日再次强调，面对第三波疫情，人们必须共同携手，将疫情曲线维持在一个尽可能平缓的水平上。他解释道，目前努力的方向是为了避免重现去年圣诞节前的景象，当时德国境内出现了众多重症患者和死亡病例，给医疗系统带来了沉重的负担。

针对德国境内近日来新增确诊冠病人数快速攀升，威勒表示，从二月中旬起，15岁以下青少年的确诊人数急剧上升，尤其是在幼儿园内暴发的聚集性感染事件数量已超过去年圣诞节前的疫情高峰。

威勒分析，这现象或与首先发现于英国的变异毒株传染性更强有关。他认为，如果德国还要继续开放中小学和幼儿园的话，就必须执行一种更加明智的防疫策略。