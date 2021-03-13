黑人遭警跪杀案 弗洛伊德家人获赔2700万美元

（早报讯）美国明尼阿波利斯黑人弗洛伊德（George Floyd）去年5月遭白人警员肖万“跪杀”，引发全国多月示威。明尼阿波利斯巿议会周五（12日）宣布，同意支付2700万美元（约3630万新元），跟弗洛伊德的家人达成庭外和解，是民事诉讼聆讯前和解的最大金额。

据报，这2700万美元中包含了一笔50万美元（约67万新元）的地区提振金，将提供给弗洛伊德命案现场周边社区使用。

去年5月25日，弗洛伊德在明尼阿波利斯市被警察肖万与其他三名同事拘捕的过程中，颈部遭肖万用膝盖压迫近9分钟，其间他不断说“我无法呼吸”，随后死亡。当年7月，弗洛伊德家人在明尼苏达州联邦地区法院控告四名涉案前警察，同时也对明尼阿波利斯市提起民事诉讼，指控该市经常漠视警察的不当行为。

目前，涉嫌杀害弗洛伊德的主要嫌犯肖万的庭审仍在继续，处于陪审团遴选阶段，本周已选出七名陪审团成员。按照计划，肖万的庭审将于3月29日进行开场陈词，随后开始质证环节，而该案中另三名涉事前警察的庭审将于今年8月展开。

弗洛伊德家人的代表律师指，今次和解是传递了强烈讯息，黑人的生命也很重要，并且要终止警员对有色人种的暴力。

弗洛伊德的妹妹布里奇特则说，她乐见对明尼阿波利斯市的诉讼告一段落。“我们将继续努力让这个世界变成一个对所有人都更美好、更安全的地方。”