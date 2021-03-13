玻利维亚检方下令逮捕前临时总统阿涅斯

（早报讯）玻利维亚检方周五（12日）发出对前临时总统阿涅斯的逮捕令，指控她在2019年国家政治危机中涉嫌“煽动叛乱和恐怖主义”。阿涅斯通过社交媒体否认对她的指控。

据新华社引述媒体报道，玻利维亚警察和检察院人员12日进入阿涅斯位于贝尼省首府特立尼达市的住所执行逮捕令，但未能找到她。根据检方指令，执法人员守候在阿涅斯的住所。

阿涅斯发推文说，“政治迫害已经开始”，强调她根据国家宪法执掌国家权力，而不是执政党所指控的“政变”。

当天，玻利维亚前临时政府能源部长罗德里戈·古斯曼和司法部长爱德华·多科因布拉已在特立尼达市被逮捕。

去年12月，玻利维亚执政的左翼政党“争取社会主义运动”前议员利迪娅·帕蒂对属于反对派民主联盟党的阿涅斯和前临时政府多名部长、前军队和警察高级指挥官提出指控，认为他们参与2019年11月反对时任总统莫拉莱斯的“政变”，犯有“煽动叛乱和恐怖主义”罪。

2019年11月，时任总统莫拉莱斯因陷入选举舞弊风波提交辞呈，并离开玻利维亚。随后，时任参议院第二副议长阿涅斯在立法会议上宣布就任临时总统，并表示将尽快举行新的大选。在议会占多数的“争取社会主义运动”议员没有参加会议。阿涅斯宣誓后，玻利维亚宪法法院发表公报，承认其就任临时总统符合玻利维亚2009年颁布的宪法。阿涅斯的就任也得到了该国武装部队的承认。但莫拉莱斯随后通过社交媒体推特表示，阿涅斯宣称就任临时总统等举动违反玻宪法和立法机构相关规定。

去年10月18日，玻利维亚举行总统选举，“争取社会主义运动”候选人、前经济部长路易斯·阿尔塞以55.1%的得票率在首轮投票中直接胜出，当选玻利维亚总统。