缅甸再有三名反政变示威者被杀

（早报讯）缅甸周六（13日）再有三名反政变示威者被杀。

据法新社报道，缅甸军方对示威活动的镇压多数在白天进行，但其安全部队被目击在夜晚巡逻和进行逮捕活动。一则在周五晚间于社交媒体上分享的录像显示，警方在仰光的塔克塔（Thaketa）乡镇的街道上将三名居民赶出，并殴打了他们的头部再将其拖走。拍摄该视频的人说：“他们（警方）没来由地殴打他们。”

据包括法新社记者的目击者说，当地居民对该事件感到愤怒，并到警局抗议，该镇数小时后可听见枪声。一名不愿具名的居民说：“安全部队逮捕了三名男子，我们跟随了上去带他们走，但他们（安全部队）压制我们。”该居民说：“有两人被杀，一人的头部被枪击，另一人的脸颊至颈部被抢击中。”他补充，居民得等到警方停止射击才能取回尸体。

经过验证的画面和视频显示，两名男子的尸体躺在他们的家中。这两名男子都是翁山淑枝的全国民主联盟的支持者。其中一名37岁死者的妻子说：“大家都说不要出去，留在家里比较好……但他说他需要再出门，因为三名年轻人在警局被捕。”她哭着说：“我们一直等着他回家。”

另外，一名18岁的示威者在警方和军人使用眩晕手榴弹驱散示威者的事故中被枪击死亡。

缅甸近日数百名示威者违反宵禁以悼念自军方夺权以来被杀的示威者。针对每日的示威活动，缅甸军方日益增加所派遣的军力；据联合国高级人权专家，超过70名示威者已被杀。然而，数以万计的示威者继续在全国各地聚集，并呼吁释放民选领导人翁山淑枝和恢复民主。