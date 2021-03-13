日本确认七起冠病疫苗剧烈过敏反应

（早报讯）日本厚生劳动省周五（12日）透露，接种冠病疫苗后疑似出现全身性剧烈过敏症状的36人中，对截至9日报告的17人进行详细调查的结果显示，按照国际标准相当于全身性剧烈过敏反应的有七人。

据共同社报道，针对率先接种者的健康调查中还发现九成人表示第二天疼痛。上述结果在12日召开的专门小组会上做了汇报。

其余10人由于信息不充分无法判断，或被认定为不属于全身性剧烈过敏反应。小组会上得出结论称“目前安全性方面没有严重问题”。

截至9日接种的约有10.76万人，根据计算每百万人中65人出现上述症状。尽管较美国疾病控制和预防中心（CDC）的五人左右更多，但海外还有研究报告称200人以上出现症状，因此小组会的委员中有人认为“日本绝不是很高”，“并非各国按照同样标准统计”。厚劳省计划继续收集数据进行监控。

国内截至11日有37人报告疑似接种美国辉瑞公司生产的疫苗后出现全身性剧烈过敏反应，之后取消一人，变为总计36人。

率先接种者的健康调查由厚劳省的研究班实施，至今解析数据的约1.7万人中，92.4%接种部位出现疼痛，此外13.8%皮肤发红，23.1%出现倦怠，21.3%头痛，3.3%发烧37.5度以上。

虽然疼痛多较轻，但也有人需服用止痛药。担任研究班代表的顺天堂大学客座教授伊藤澄信说明称，与接种后不久相比，接种当天晚上或第二天前后出现疼痛的情况更多。认为“几乎所有人都出现疼痛”，希望能认识到接种后两天会疼痛。