日本奥委会主席：零观众也是有可能的

（早报讯）日本奥委会主席山下泰裕日前表示，他认为东京奥运会最重要的是创造一个安全的比赛环境，为了这个目标，“零观众”也是可能的。

据新华社报道，63岁的山下泰裕在接受《日本时报》采访时说：“对于观众的问题，我认为有多种情形。最好的情形当然是所有观众都能够入场，但‘零观众’也是一种情形。”

日本媒体早些时候援引内部消息透露，日本政府已经决定禁止海外观众入境观看奥运会，至于允许多少本土观众入场的问题，东京奥组委和日本政府将在4月底决定。不过，东京奥组委主席桥本圣子前一天再次表示，是否允许海外观众入境，要等到3月25日奥运会火炬传递开始之前才能有答案。

曾在1984年奥运会赢得柔道冠军的山下泰裕说，无法在现场观看奥运会，对于观众来说只是四年一次的遗憾，但如果奥运会因为安全问题无法举行，对于运动员来说，可能是终生的遗恨。

1980年，夺冠呼声很高的山下泰裕因为日本抵制错过了莫斯科奥运会，四年后他在洛杉矶夺得冠军。对于那次错过的奥运会，他说：“我以为一切都已经过去了，但潜意识里仍然难以释怀，会不时地重回脑海。”

这不是山下泰裕第一次谈到奥运会空场举行的可能性，今年1月时他就表示，因为疫情，奥运会的概念已经发生了变化，首要的任务是安全，因此没有观众是可能的。

由于前任主席竹田恒和涉嫌行贿被调查，山下泰裕2019年6月被选为日本奥委会主席，尽管他兼任东京奥组委副主席，但在组织方面基本听不到他的声音。他曾表示，面对疫情下的东京奥运会，“自己能做的事情非常有限”。