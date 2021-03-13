缅甸周六累计至少10名示威者被杀

（早报讯）缅甸周六（13日）在军方暴力镇压中，至少有10名反政变示威者被杀，这是自军政府上个月掌权以来最致命的日子之一。

据彭博社报道，据巴马索（Byamaso）紧急诊所称，在该国第二大城市曼德勒的盛潘（Sein Pan）区，有四名示威者被杀、19人受伤，其中近一半处于危急状态。目击者和当地媒体报道说，三名示威者在一夜之间在仰光被杀，两名在巴戈地区丧命，一名示威者在马圭地区被枪杀。

据联合国人权办公室，截至周五，缅甸累计死亡人数为81人，最新死亡人数还未统计在内。本月3日，21名示威者被杀；11日，12人在镇压中死亡。

周六晚上，示威者继续走上曼德勒的街道，成千上万的工程师和工程系学生高呼结束军事独裁统治，并释放被拘留的领导人，包括翁山淑枝。一名在曼德勒的20岁学生示威者说：“安全部队试图在来临几天吓走我们，避免我们参加街头示威。”“他们的努力是徒劳的。”

据缅甸国营电视台MRTV，警方周六在曼德勒拘留了36名示威者；该电视台指控翁山的全国民主联盟煽动抗议活动和煽动动乱。军人和防暴警察迫使罢工的某些部门的公务员和雇员重返工作岗位，因为示威活动威胁到银行、医疗、教育和运输等服务领域的崩溃。军政府要求所有银行在周一重新开放，并表示如果不服从，将采取行动。

军政府发言人左敏吞（Zaw Min Tun）周四重申称，军方极少使用武力驱散抗议者，然而目击者说军方继续使用实弹。左敏吞说，安全部队将会继续进入一些乡镇的场所寻找示威发起人，他补充说，这是“为了确保安全和法治”。