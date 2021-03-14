马国警方开出113万令吉全国数额最高罚单

（早报讯）马来西亚冠病疫情日益改善之际，当局昨晚却在取缔柔佛麻坡一家夜店时，对109名顾客与业者开出总额113万令吉（约37万新元）的罚单。这是马国上周三（3月11日）将违反防疫措施罚款额从1000令吉调高至1万令吉以来，全国总额最高的罚单。

柔佛州总警长阿育汉昨天在记者会透露，这也是当局上周三调高罚款额以来，柔佛第一次开出罚单。他说，上述109人中的108人因违反行管令，各接获1万令吉罚单。52岁的华族夜店业者则接到5万令吉罚单。

他表示，调查显示，这家夜店今年2月26日至3月10日已遭当局取缔两次，营业执照也遭麻坡市议会吊销，但没有执照的业者依然非法经营。

马国去年3月18日实施行动管制令（行管令）以来，每天都有数百名违例者接到罚单或遭逮捕。当局认为1000令吉的罚款不足以遏制违例者，因此今年2月25日在联邦宪报颁布传染病预防和控制紧急修正法令，规定上周四（3月11日）起，违反行管令的最高罚款额从1000令吉提高至1万令吉，违例公司则面临最高5万令吉罚款。

警察总长阿都哈密上周四特别为此在武吉阿曼警察总部召开临时记者会时说，他已下令所有前线警员，立即对所有违例者开出最高数额罚单。他说，若民众认为警方开出1万令吉罚单的做法不妥，可在接罚单的14天内上诉。