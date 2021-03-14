英国警方使用武力驱散悼念者挨轰

（早报讯）英国警察局长周日（3月14日）因警员使用武力逮捕多名悼念被谋杀女子而遭批评。

据报道，英国数千人星期六（13日）涌入伦敦的克拉彭公园，抗议现役伦敦警察谋杀一名33岁的女性。抗议者和警方爆发肢体冲突，多名女子遭到警察粗暴对待，她们被按压在地戴上手铐。

抗议者们打开手机手电筒，举着标语，声援被谋杀的33岁女子埃弗拉德。警察以执行防疫规定为由，冲进人群将多名女子带走，现场照片显示，多名女子被按在地上铐上手铐。

警察在带走一名男子时，被数十名抗议者包围。抗议者们冲警察大喊：“你们真可耻。你们才应该回家。”警方挽着手臂得以离开现场。伦敦警察厅尚未公布拘留人数。

多名英国政界人士谴责警方的行为。伦敦市市长萨迪克·汗表示，警方的行为“无法接受”。“警方虽然有责任执行冠病规定，但从我看到的现场图来看，很明显，警方的反应既不合适也不恰当。

”英国内政部长帕特尔13日晚要求伦敦警察厅对这起案件进行“全面报告”。她在推特上写道:“网上流传的一些关于为受害人抗议的视频令人不安。我已经要求伦敦警察厅就所发生的事情提供一份完整的报告。”

3日21日，埃弗拉德在离开朋友家后，原打算步行50分钟回到她所居住的公寓，却在返家途中离奇失踪。10日，莎拉的遗体在英国肯特郡阿什福德的一片林地中被发现。

伦敦警方表示，一名名为库岑斯的英国男性警官疑似与此案有关。随后维恩被捕，并于13日因被指控绑架和谋杀埃弗拉德出庭受审。