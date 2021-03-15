马国承认违反行管令者罚款1万令吉政策有争议

（早报讯）马来西亚政府承认，当局上周四将违反行动管制令的最高罚款额从1000令吉提高至1万令吉后，连日来的执法行动引起许多争议。当局明天（3月16日）将开会讨论相关细节。

负责国会及法律事务的首相署部长达基尤丁今天表示，政府将尽快制定对付违反防疫措施的执行范畴，包括列出违反防疫标准作业程序（SOP）或违反行动管制令的类别及最高罚款额以方便执法。

达基尤丁明天将主持有朝野议员及专家组成的“紧急状态管理技术委员会会议”，商讨列出违例类别及罚款额。“（违反防疫条例的罚款）执行方式将如交通罚单。例如闯红灯罚款300令吉，违例者如果不在指定日期缴付，就必须上庭向推事求情，并由推事决定罚款额。（其罚款额）可能更高也可能更低，就由推事判定。”

达基尤丁重申，根据今年2月25日颁布的“2021年紧急状态（传染病预防和控制）（修正）法令”，从上周四（3月11日）起，违反行管令的最高罚款额从1000令吉提高至1万令吉，违例公司则面临最高5万令吉罚款。

但他强调，并非所有违例者都强制罚款1万令吉或5万令吉，执行单位有权视违法程度而决定罚款额。他说，如果只是如不戴口罩、没扫描MySejahtera应用等一般错误，并非严重违例行为，就不必罚款至1万令吉。但严重违例个案或顽固的重犯者，则将面对1万令吉罚款。