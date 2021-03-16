美疾控中心对国内旅行人数大增表示关注

（早报讯）美国疾病控制与预防中心（CDC）对最近几天国内旅行人数大增表示关注，并提醒说，冠病大流行还远未结束，人们不应掉以轻心。

美国之音报道，美国疾控中心主任瓦伦斯基在周一（15日）的视讯简报会指出，在3月12日，超过130万人通过美国机场出行，旅行人数超过了疫情暴发以来的任何一天。

瓦伦斯基说，她看到人们在全美各地很多地方都不戴口罩，欢度春假的新闻报道，而在同一时间，美国每天仍有多达5万起新增确诊病例。

与此同时，很多欧洲国家的民众在新增病例减少后开始忽视防疫措施，新增病例数字又出现反弹，她指这些国家“完全放松了警惕”。

瓦伦斯基恳请公众留意来自欧洲的警讯。她说：“为了我们国家的公共健康，请继续遵守公共卫生防疫措施建议，并做好一旦有疫苗就接种的准备。”

瓦伦斯基说：“我们刚刚开始扭转局势，数据正在朝着正确的方向走。但是，它会走向哪里取决于我们有没有做好一切必须做的事，以保护我们自己和其他人。”

她也表示正在评估一项新研究，该研究显示，在学校里只要所有学生都戴口罩，3英尺（约0.9米）的社交距离与目前建议的6英尺可能同样安全。

瓦伦斯基说，她明白保持6英尺社交距离的指导方针是让学校安全重开的最大挑战之一。她说，美国疾控中心预计还会参考其他研究，认真查看数据，然后才会修改建议。