金与正发表谈话 谴责韩美联合军演

（早报讯）朝鲜领导人金正恩胞妹、劳动党中央委员会副部长金与正周二（16日）通过朝鲜中央广播电台发表谈话，她表示已获悉韩国当局本月8日启动针对朝鲜的侵略性战争演习的消息，双方将因此难以重返“三年前的春天”。

韩联社报道，金与正说，韩国再次在全民族面前堂而皇之地选择了“战争的3月”“危机的3月”，而不是“温暖的3月”。朝鲜今后将密切关注韩方的态度和行动，若韩方加大军事挑衅力度，朝鲜将毫不犹豫地撕毁韩朝军事领域协议。

谈到韩美缩小此次联演规模，金与正表示，朝鲜始终反对针对血肉同胞的联合军事演习本身，而从未提及演习的规模和形式。她说，无论此类联演以何种规模和形式举行，其侵略性战争演习的本质都不会改变。

金与正还表示，面对当前形势，朝鲜不得不把废除祖国和平统一委员会的有关事宜提上日程。既然韩国选择与朝鲜为敌，双方今后无需开展任何合作与交流，朝鲜也正在研究关闭金刚山国际观光局等机构的方案。

金与正指出，韩国已经逾越自己也不情愿越过的“红线”，其对同胞病态的敌对意识和行为，如今已到达无可救药的地步，这也使朝鲜再次确信无法与其坐下来谈判。

另外，金与正还向美国拜登政府发出了警告。金与正说，美国如果希望在未来四年“睡个安稳觉”，就不要在一开始就制造让自己“无法入眠”的事端。