布林肯奥斯汀首访日本 强化同盟关系

（早报讯）美国国务卿布林肯和国防部长奥斯汀周二（16日）到日本进行访问。布林肯呼吁两国深化经济与安全联系，奥斯汀寻求巩固亚洲同盟关系。

路透社报道，这是拜登内阁要员首次开展亚洲之行，旨为巩固美国与其亚洲盟友关系，以应对日益强势的中国。

布林肯和奥斯汀周当天与日本外长茂木敏充及防长岸信夫举行“2+2”会谈，南中国海和东海的自由航行、半导体供应链安全问题、朝鲜核威胁以及缅甸军事政变等均为双方探讨课题。

预计布林肯和奥斯汀也将拜会日本首相菅义伟。菅义伟将于4月访问美国。

布林肯在美国驻东京大使馆说，此次访问“是为重申美日同盟是维护我们的和平、安全与繁荣的基石”，并指两国的经济关系牢不可破。

布林肯还说，冠病大流行暴露了全球关键产品包括医疗设备、用品和半导体供应链的脆弱性，各国需要共同努力，为未来建立安全和具韧性的供应链。

布林肯与茂木敏充见面时首先提到，他希望与日本及其他盟友携手合作，实现朝鲜去核化。

岸信夫和奥斯汀会面时说，奥斯汀的到访发出一个强烈信息，“显示美国对本区域的承诺，以及日美同盟坚定不移”。

岸信夫还透露，双方将讨论中国在东海和南中国海的动向，以及“日本和美国应致力于增强威慑和应对能力的具体举措”。

奥斯汀则说，两国将致力于维护自由开放的印度太平洋，并指美日同盟是“双方应对今天和明天的威胁的基石”。

布林肯和奥斯汀周三将续程飞往韩国首尔。