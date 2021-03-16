阿斯利康以2.05亿美元向美国提供多达50万剂抗体

（早报讯）阿斯利康公司同意以2.05亿美元（约2.75亿新元）的价格向美国提供多达50万剂冠病抗体小瓶。

据彭博社报道，阿斯利康公司周二（16日）在一份声明中表示，结合之前的合同，这使向美国提供的剂量达到70万剂。该药物AZD7442正在进行后期临床试验，将有助于保护无法接种疫苗或治疗已经感染冠病的人。

美国已同意在获得监管部门批准的前提下，出资7.26亿美元用于抗体治疗的开发和供应。AZD7442在早期测试中已证明可有效对抗病毒变体，这对于无法接种疫苗的脆弱人群可能是关键的发展。虽然疫苗可以保护一般人群免受疾病侵害，但并不是每个人的免疫系统都能做出充分的反应。癌症患者等高风险人群可能需要像单克隆抗体这样的药物，这些药物可以中和病毒并模仿必要的免疫反应以避免感染。阿斯利康正在对其抗体进行五项高级阶段试验。

其他公司也在开展类似的项目；来自美国制药公司礼来（Eli Lilly）的中和抗体于去年11月在美国获得紧急批准，作为治疗从轻度到严重病例或住院的高风险患者。礼来上个月还与GlaxoSmithKline Plc和Vir Biotechnology Inc.的合作伙伴合作，以测试其抗体的组合。