安华坚称有足够的议员人数支持他任相

（早报讯）马来西亚国会反对党领袖及公正党主席安华坚称，他仍有足够的国会议员人数支持他任相，但他反问为何首相慕尤丁领导的国盟政府从来都不曾宣布过自己掌握的议员人数？

安华周二（3月16日）下午在新闻发布会上受询是否仍掌握大多数议员支持时说：“我们依然还有足够人数，重要的是，为什么不问国盟有多少人数？为什么这不重要？为什么他不敢召开国会仍可以继续执政？为什么学校重开了但依然不能召开国会？”

“为什么他一次都不曾回答过，115名国会议员致函国家元首抗议国会停保的决定？这对我来说更加重要。如果他们失去大多数（议员支持），不合理也不具合法性，那么他们应该接受现实和民主程序，而不是躲在执法机构背后。

“我们是有良心且了解民主的，我们要如何允许这样的事情发生？（他们）甚至嚣张地威胁他人。”

安华挑战各界质问慕尤丁，他究竟掌握多少议员的支持。

不过他嘲讽地说，如今慕尤丁也不召开新闻发布会，媒体要问他问题也很难。

安华透露，目前有5名公正党议员告知党领导层，他们收到了威胁及贿赂的电话，要求他们支持国盟。为此，他将会在明日（17日）致函反贪污委员会主席阿占巴基，要求针对有反对党议员受到威胁一事表达立场。

他说：“这不是政治，这是涉及欺骗、滥权及用尽各种方式施压的政治。”

他不点名向国盟宣传主任阿兹敏放话，就算后者成功拉拢6名反对党议员跳槽国盟，也无法让慕尤丁获得足够的国会议员支持。

他要提醒“数学厉害”的高级部长（阿兹敏）算清楚。“他（慕尤丁）现在还没掌握大多数，（我们）已经计算了，厉害数学的高级部长，算清楚。“现在他们得到3人，就算6人（议员跳槽），也凑不足110，这点我很肯定。”