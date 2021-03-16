以色列疫苗接种率全球第一 最快下月起摘口罩

（早报讯）全球冠病疫苗接种率第一的以色列，最快有望自下月起允许在户外无需佩戴口罩。

据中通社援引韩国《朝鲜日报》周二（16日）报道，根据统计各国疫苗接种现况的网站Our World in Data称，截至13日，以色列约930万人口中，已有59.3%的人完成一剂以上的接种。

当地时间14日，据Channel 12 News和《以色列时报》等当地媒体报道，以色列卫生部门正在准备取消户外佩戴口罩的规定。该措施最快有望于4月实行。

据悉，以色列卫生部门还计划向完成疫苗接种或感染冠病后痊愈的人发放由以色列政府颁发的证明“绿色通行证”（Green Pass），幷允许持有该证明的人进行海外旅行。但短期内可以进行海外旅行的地区仅限认可以色列“绿色通行证”的希腊、塞浦路斯、格鲁吉亚等地区。

以色列通过三轮放宽封锁措施，恢复了大部分商业、公共设施的运营，夜店和酒吧等也将于本月21日起恢复营业。据政府有关人士说，私人聚会的限制人数（现行规定为室内20人，室外50人）也将进一步放宽。

以色列卫生部15日公布的数据显示，该国当天新增确诊病例2241起，累计确诊82万789起；新增死亡病例21起，累计死亡6029起。

以色列总理办公室15日发表声明说，以色列内阁已批准进一步开放出入该国的航空旅行。从16日起，以色列将允许从任何地方出发的航班入境，但仍授权卫生部取消任何被认为可能危害公众健康的特定航班。