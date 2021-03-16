马国义山扫墓SOP出炉：1墓最多6人 禁跨州

（早报讯）马来西亚政府周二（3月16日）公布清明节扫墓的标准作业程序（SOP），义山扫墓同时间最多6人，最长90分钟；至于骨灰塔将根据不同的行管令限制人数，最多60分钟。

无论如何，政府规定，无论是行动管制令（MCO）、有条件行动管制令（CMCO）或复原式行动管制令（RMCO）都不能跨州扫墓。

国家团结部发表文告指出，由主管防疫事务的国防部高级部长依斯迈沙比里主持的技术委员会会议，周二通过华人清明节扫墓的SOP。

政府同意，清明节扫墓仪式，从4月4日前的14天即3月20日开始，并在4月5日的14天后，即4月18日结束。

国家团结部长哈丽玛也呼吁华社遵守今年的清明节扫墓SOP，以便大家能一同阻断冠病传染链。

国家团结部已在本月11日和12日，与宗教组织和华人义山管理协会、国家安全理事会和卫生部举行一系列的磋商，探讨在义山和骨灰塔的清明祭拜仪式。

哈丽玛在受询时说，该部原本建议允许义山扫墓的人数限制在10人，不过，国家安全理事会和卫生部则认为6人比较容易遵守人身距离。

她说，国安会和卫生部在技术委员会会议中认为，如果允许太多人上义山，恐怕难以维持身距，因此只批准6人，她也认为可以接受。

不过她说，国安会在骨灰塔方面则批准10人。