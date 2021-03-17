美反歧视报告：华裔被攻击最多 女性是男性2.3倍

（早报讯）美国“制止仇恨亚太裔美国人组织”在将近一年时间里，在全美收到了近3800起针对亚裔美国人的种族歧视事件报告。

新华社报道，这个反歧视组织周二（16日）发布报告说，自去年3月19日至今年2月28日，共收到3795起各种类型针对亚裔的种族歧视事件报告，其中言语攻击最多，占总数的68.1%，其后是故意回避和人身攻击，分别占20.5%和11.1%。

报告说，女性被攻击的次数是男性的2.3倍。针对17岁及以下青少年的事件占12.6%，针对60岁及以上老人的事件为6.2%。发生种族歧视事件最多的场所是商业设施，占35.4%，其后是街道和公园等。

报告显示，华裔是被攻击最多的族裔，占总数的42.2%，位列第二和第三的分别是韩裔和越裔，分别占14.8%和8.5%。在美国全国范围内，加利福尼亚州是发生针对亚裔种族歧视事件最多的地区，占总数的44.56%，其后是纽约州，占总数的13.62%。

报告强调，该组织收到的针对亚裔美国人的歧视报告只是“实际发生的仇恨事件的一小部分”，但足以显示亚裔美国人在面对种族歧视时的易受攻击性以及他们所面临歧视的多种类型。

“制止仇恨亚太裔美国人组织”联合发起人之一、旧金山州立大学教授张华耀在声明中指出：“仇恨事件并没有减少，我们不能让反亚裔美国人的仇恨成为冠病疫情或者上届政府的遗产。”

张华耀呼吁当局采取切实行动来反对针对亚裔的种族歧视。