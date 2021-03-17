慕尤丁宣布200亿令吉援助配套

（早报讯）马来西亚首相慕尤丁宣布新的200亿令吉“经济与人民强化配套”（PEMERKASA），希望进一步推动马国经济复苏。这是慕尤丁去年3月上台后的第六个刺激经济配套，这些配套总值3400亿令吉（约1110新元）。

慕尤丁今天（3月17日）在电视演说中表示，为替国家创造更多新的财富来源，上述配套将包括拨款5000万令吉发展航空航天和医疗器械行业。他说，政府也将继续促进马国的投资和出口市场，因为外国投资和国际贸易是国家复苏计划的重要动力。“贸工部将继续发掘新的出口潜力，并鼓励业者使用自动化和机械化。”

慕尤丁指出，政府将采取的措施包括eBizLink倡议，即虚拟和混合数字营销平台以及“环球企业”（Globepreneur）倡议，旨在向国际市场突出国内更多潜在的中小企业。他透露，政府还将为参与国际展览平台公司的市场发展基金（MDG）上限，从30万令吉提高到50万令吉。

慕尤丁之前宣布的五个经济配套，包括去年3月27日宣布总值2500亿令吉“关怀人民振兴经济配套”（Prihatin）、去年4月6日宣布总值100亿令吉的“关怀人民振兴经济中小型企业附加配套”（Prihatin PKS Tambahan）、去年6月5日宣布总值350亿令吉的“国家经济重振计划（PENJANA）”、去年9月23日宣布总值100亿令吉的“我们关怀援助配套”（Kita Prihatin）、今年1月18日宣布总值150亿令吉的“安心援助配套”（PERMAI）。