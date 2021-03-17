约翰逊：我将接种阿斯利康冠病疫苗

（早报讯）出于对血栓问题的担心，德国、意大利、法国和西班牙等欧洲国家暂停接种阿斯利康冠病疫苗。英国首相鲍里斯·约翰逊表示，自己不久就将接种阿斯利康疫苗。

法新社报道，约翰逊星期三（17日）在国会驳回了有关为何几个国家暂停使用阿斯利康冠病疫苗的提问。他告诉议员们：“我终于得到消息，我将要注射疫苗。我的疫苗一定会是牛津阿斯利康的。”

现年56岁的约翰逊是英国下阶段接种疫苗的年龄群。英国政府希望在7月之前为所有成年人提供疫苗。

近期，部分国家接种阿斯利康冠病疫苗的民众出现血栓等症状，欧洲多国先后暂停该疫苗的使用，等待调查结果。据英国媒体报道，有英国民众对阿斯利康疫苗的安全表示担忧，部分人甚至取消了接种预约。

英国《泰晤士报》17日消息称，一些英国医生和国民医疗服务体系卫生官员表示，有人开始犹豫是否要继续接种阿斯利康疫苗。一位名叫卡哈奇的伦敦医生表示，已经有一些本该接种第二剂的人致电，询问是否应该继续。

“他们担心是因为欧洲出现了血栓案例，而自己已经接种了第一剂。”卡哈奇说道，“有的人感觉还是安全，有的人则在考虑是否该换一种疫苗。”

另一位名叫贾维斯的医生表示，在应该到他那里接种第二剂的人里，有10%“直接没有来，或者想要取消、推迟预约”。一位名叫兰金的国民医疗服务体系官员称，卫生官员们担心民众对于阿斯利康疫苗的信心可能会受到影响。