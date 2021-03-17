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约翰逊：我将接种阿斯利康冠病疫苗

文 / 林煇智

发布 / 2021年3月17日 10:53 PM

英国约翰逊在国会驳回了有关为何几个国家暂停使用阿斯利康冠病疫苗的提问。他说：“我将要注射疫苗。我的疫苗一定会是牛津阿斯利康的。”（路透社）

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（早报讯）出于对血栓问题的担心，德国、意大利、法国和西班牙等欧洲国家暂停接种阿斯利康冠病疫苗。英国首相鲍里斯·约翰逊表示，自己不久就将接种阿斯利康疫苗。

法新社报道，约翰逊星期三（17日）在国会驳回了有关为何几个国家暂停使用阿斯利康冠病疫苗的提问。他告诉议员们：“我终于得到消息，我将要注射疫苗。我的疫苗一定会是牛津阿斯利康的。”

现年56岁的约翰逊是英国下阶段接种疫苗的年龄群。英国政府希望在7月之前为所有成年人提供疫苗。

近期，部分国家接种阿斯利康冠病疫苗的民众出现血栓等症状，欧洲多国先后暂停该疫苗的使用，等待调查结果。据英国媒体报道，有英国民众对阿斯利康疫苗的安全表示担忧，部分人甚至取消了接种预约。

英国《泰晤士报》17日消息称，一些英国医生和国民医疗服务体系卫生官员表示，有人开始犹豫是否要继续接种阿斯利康疫苗。一位名叫卡哈奇的伦敦医生表示，已经有一些本该接种第二剂的人致电，询问是否应该继续。

“他们担心是因为欧洲出现了血栓案例，而自己已经接种了第一剂。”卡哈奇说道，“有的人感觉还是安全，有的人则在考虑是否该换一种疫苗。”

另一位名叫贾维斯的医生表示，在应该到他那里接种第二剂的人里，有10%“直接没有来，或者想要取消、推迟预约”。一位名叫兰金的国民医疗服务体系官员称，卫生官员们担心民众对于阿斯利康疫苗的信心可能会受到影响。

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