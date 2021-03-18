缅甸军方向翁山淑枝加控贪污控状

（早报讯）缅甸军方对被驱逐的领导人翁山淑枝提出了更多指控，以证明2月1日的政变是合理的，并确保她留在监狱里。

据彭博社报道，根据国营MRTV的广播，军政府指控翁山淑枝违反了反贪污法，这将使她面临最多15年的监禁。这增加了军政府此前在首都内比都的法院提出的其他四项指控。

缅甸国营电视台MRTV广播中播放了Say Paing Construction Co董事长孟维克（Maung Weik）的视频片段，他称，他从2018年到2020年4月分四批向翁山淑枝的住所支付了55万美元（约73万新元），以便能够顺利完成他的项目。他表示，此事件没有目击证人。

当局防止翁山淑枝与其法律团队会面，后者否认了不法行为，并将所有指控视为政治指控。由于法院缺乏互联网，定于3月15日举行的法庭听证会被推迟；军方政权削减通信以阻止全国范围内的示威活动，目前该国示威活动已导致超过200人死亡。

军政府指责翁山淑枝使用捐赠给道钦吉（Daw Khin Kyi）基金会的一些资金谋取私利、将国有土地出租给基金会办公室，并以低于市场价值的价格购买内比都职业培训中心的土地。此前，翁山淑枝根据《进出口法》、《自然灾害管理法》、《电信法》和《煽动法》受到殖民时期刑法的部分指控。