伊朗发布乌客机被击落事件调查报告

（早报讯）伊朗发布有关乌克兰客机坠毁事件的最终报告，称事故是由雷达偏差和一名防控操作员的失误引发的。乌克兰方面批评该报告的结论是“选择性的”。加拿大则称，伊朗报告“不完整”，将很快公布本国的调查结果。

2020年1月8日，原计划飞往基辅的乌克兰PS752航班从伊朗德黑兰霍梅尼国际机场起飞不久后坠毁，客机上167名乘客和9名机组人员全部遇难。

伊朗民用航空组织星期三（17日）在一份报告中称，正如2020年6月发布的一份初步报告一样，客机出现错误是由于电池的雷达未校准，以及防空操作员与指挥官之间缺乏沟通。

伊朗在最终报告中称，相关防空单位由于“人为失误”未能调整系统方向，导致操作员将向西飞离德黑兰机场的飞机，误认作正从西南方向以较低高度接近德黑兰。

报告指出，操作员在没有得到指挥中心的批准或回应的情况下就将目标确认为敌方目标，并违反规定程序，向该客机发射导弹。

乌克兰外交大臣批评称，伊朗的调查没有遵循国际惯例，无视乌克兰提供的证据，该报告的结论是“选择性的”，是为了掩盖坠机真正的原因。

加拿大外交部长和交通部长则17日在一份联合声明中表示，伊朗的报告“看起来不完整，不包含任何确凿的事实或证据。”

加拿大政府表示将很快公布自己的调查结果。交通安全局将在未来几天内提交自己对伊朗报告的审查，法医检验小组将在未来几周内发布其报告。该次空难的遇难者中，有数十位加拿大公民和永久居民。