马国口罩手套诈骗案一年多来造成超过1.2亿令吉损失

（早报讯）冠病疫情肆虐一年多来，导致全球口罩和手套的需求量大增，马来西亚警方发现这段期间的相关诈骗案也增加不少。武吉阿曼警察总部商业罪案调查部总监再努丁说，马国去年出现冠病疫情以来，警方截至3月14日共接获98起这类投报，经济损失超过1.2亿令吉（约3900万新元）。

再努丁今天发布声明表示，根据调查，这类诈骗团伙冒用知名厂商的名义，以低价吸引国内外公司购买，但团伙其实完全没有任何存货。他说，警方日前跨州逮捕10名男女归案。

他透露，警方日前掌握可靠情报后，周一（3月15日）在森美兰、柔佛、雪兰莪和吉隆坡逮捕包括首脑在内的五名华族男子、3名印度族男子、一名马来族女子及一名蒙古女子。警方也起获12台手机、14张提款卡、一台平板电脑、两本支票簿、三辆轿车、6106令吉现款及各种文件等。

他说：“调查显示，团伙冒用本地知名厂商生产公司的名义，低价推出再循环口罩和手套出售。团伙接着以各种理由游说对方在收到货物之前，全额付清高达百万令吉的货款。”他指出，团伙成员得手后就失去音讯。警方援引刑事法典的“欺骗”条文，以及2001年反洗黑钱及反恐融资法令调查此案。

他劝请民众进行任何交易前都必须提高警惕，先查清对方的背景等资料，或登入http://ccid.rmp.gov.my/semakmule，检查对方是否涉及商业罪案。