白宫秘书：拜登不后悔发表普京杀手言论

（早报讯）白宫新闻秘书表示，美国总统拜登并不后悔直言称俄罗斯总统为“杀手”。

美国总统拜登一句“同意普京是‘杀手’”的言论，引爆全球舆论。美俄就此针锋相对，“战火”愈燃愈烈。

福克斯新闻报道，白宫新闻秘书普萨基18日在被问及“当拜登的言论激起俄罗斯官员愤怒，而他是否感到后悔”时，普萨基称，“没有，（拜登）总统只是就一个直接的问题给出直接回答”。

普萨基说：“拜登总统和普京总统彼此相识很久，他们都在全球（政治）舞台上待了很久，经历过美俄关系的反反覆覆，他（拜登）相信我们可以继续这样做。”

关于普京总统提到已经指示俄外交部可能在19日或下周一安排与拜登的通话，普萨基回应说，白宫暂时没有收到普京和拜登可能进行对话的消息。

她称，拜登总统本周五在佐治亚州，并将“非常忙”，如果考虑普京的提议，白宫将会提前通知。而针对俄罗斯将俄驻美大使安东诺夫召回莫斯科，普萨基则回应称，“美国驻俄大使沙利文将继续留在莫斯科”。

据俄罗斯卫星网报道，普京18日晚些时候对拜登的言论直接作出回应：“关于我的同行美国总统的言辞，我怎么回覆他？我会对他说，‘保佑你’，祝他身体健康。”他强调自己说这句话“既没有讽刺意味，也不是开玩笑”。普京还表示，每个国家历史上都有许多戏剧性和血腥的事件，但是当我们评估其他人和其他国家时，我们总是像照镜子一样，我们总是在那里看到自己。

俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃18日称，莫斯科不会以恶化双边关系的行动来回应拜登的言论。

俄总统新闻秘书佩斯科夫18日说，“美国总统的言论非常糟糕，他明确地表示了不想改善与我们国家的关系，我们将以此为出发点”。法新社评论称，拜登的言论令美俄这对昔日冷战对手面临多年来的最大危机。