纳吉没遵守防疫措施愿被开罚单

（早报讯）马来西亚前首相纳吉在吉隆坡一家著名鸡饭店用餐时，因个人疏忽而没有扫描手机应用或登记资料，违反了防疫标准作业程序（SOP），要求执法当局开罚单给他。

纳吉在面簿专页贴文说：“是的，我违规了，没有遵守SOP，请开罚单给我。”

他说，虽然他平常都有遵守SOP，当时在场的其他人也有扫描MySejahtera及测温，不过这次他随着别人的安排被带到店裡，因此一时忘记遵守SOP。

“没关系，我会在7天内缴还罚款。据国盟部长宣布，没有扫描MySejahtera罚款1500令吉，我可以享有50%折扣，缴交750令吉；我不会双重标准，其他人、政党或部长们怎么样，我不知道。”

他说，别人说双重标准是他们的事，他并不像这样。

纳吉表示自己接获善意批评及意见，并强调，他向来都有遵守SOP，唯独这一次。

他也表示本身都有频密进行冠病检测，迄今，所有检测皆呈阴性。

针对有人质疑他还有保镖的问题，纳吉说：“是的，这是数个月前国盟政府安排的，并不是什么特别待遇，你们问问第七任首相，他也有。”

今日，WhatsApp上流传1分39秒的视频，显示当时纳吉乘车抵达一家鸡饭店前，当时有不少人站在店前等待。纳吉随后下车并脱掉外套后，就与其他人击拳打招呼，并在其中一人的招呼下，就与众人一起走进店里，没有扫描MySejahtera，也没有测量体温。