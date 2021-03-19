槟州从本月开课至今 9所学校传出35名师生确诊冠病

（早报讯）马来西亚槟城州威南、大山脚、北海及槟岛学校，从开课至今已有9所学校传出35名师生确诊冠病，以及3名家长确诊。

这些病例分别是威省的文明小学（5名学生确诊）、敬群小学（15名学生及1名老师确诊）、小豆豆幼儿园（院长及3名学生确诊）、大山脚哥本细烈国小（1名学生确诊）、武拉必华小学前教育班（1名教师、1名助教、1名学生确诊）、北海中华三校（1名学生确诊）、威北槟榔东海振华学校（2名学生）、槟岛光华小学（1名学生确诊）及明新小学（2名学生确诊）。

威北槟榔东海振华小学在两名学生确诊冠病后，即日起全校学生改为居家学习上网课，由教师线上教学，直至另行通知。

振华小学是本月学生重返学校，槟州数所学校陆续出现病例后，第一所恢复网课的学校。

据了解，该校家长接获校方的通告，指校方遵照教育局和卫生局的指示，让全校学生居家学习。

据该校家长所接获的通知，该校有两名来自同一个家庭的学生确诊，分别是六年级和一年级生，而卫生局将尽快安排同班的学生及全校教职员进行冠病检测。

该校也会在这期间进行全面深度消毒，并加强防疫措施。

在东马砂拉越州，诗巫天灾管理委员会宣布，即日起至4月3日，即直到学校年中假期结束，关闭当地两所国民小学，这两所国小分别累计52起及43起病例。