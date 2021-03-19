马移民局：系统故障 印刷机损坏致驻新公署外排长龙

（早报讯）马来西亚移民局总监凯鲁再米称，马国驻新加坡最高专员公署外大排长龙更新护照是因为系统出现故障，以及一台护照印刷机损坏所致。

他周五发文告解释说，另一个原因是近日的护照申请剧增，很多人没有经过网络预约系统预约就到场办理护照。

他说，从今年2月4日开始，最高专员公署的所有事务事先须使用网络预约系统安排，至于之前的预约是使用人工处理电邮的方式办理。

凯鲁再米劝告身在新加坡的马国人，使用网络系统更新护照，而移民局预计会在4至5周的时间内处理和打印护照。

他也说，移民局目前正等待新加坡外交部的批准，安排德达飞讯（Dsonic）的人员前往最高专员署维修系统。

他说：“最高专员署目前会优先处理需要更新工作准证的马来西亚人的护照。”

他说，过去旅居新加坡的马国人可以返回柔佛新山更新护照，但随着冠病疫情来袭和马新两国边境还未开放，导致马劳只能前往最高专员公署更新护照，所以才会出现拥堵情况。

“由于马来西亚和新加坡分别实施入境强制隔离10天和14天的措施，也让马来西亚人难以回国更新护照。”

凯鲁再米说，以往最高专员公署每天只处理约100个更新护照申请，但疫情期间增至每天约350个申请；另外过去一个星期的网络预约更新护照申请，也从之前的每日200个增至450个。