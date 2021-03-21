“股市女王”力挺特斯拉 提升其目标价至3000美元

美国知名投资人Cathie Wood管理的Ark Invest Management（简称Ark），预计美国企业特斯拉股价到2025年前将创下3000美元（下同，4026新元）的历史新高 ，远高于现在的655美元。以这个价格计算，根据特斯拉发行在外的股票数量，该公司的市值将接近3万亿美元。

据Ark网站周五发布的一份报告，该公司预计特斯拉有50%的可能性在五年内实现完全自动驾驶，从而得以迅速扩大计划中的机器人出租车（robotaxi）服务。

Ark还将特斯拉的保险业务添加到模型中，相信该产品可以在未来几年内推广到更多地方，利润率超过平均水平。

彭博社指出，Cathie Wood一直是特斯拉最热心的支持者之一，在她的旗舰基金中持有该公司的大量股份。当特斯拉股价在2月出现回调时，她买进了更多。

3000美元的目标价远远超过所有分析师的预测，彭博收集到的分析师最高目标价为1200美元。

根据Ark的新模型，在最佳情况下，特斯拉在2025年可能达到每股4000美元，悲观情况是1500美元。该公司预测，假设资本效率提高，特斯拉到2025年的销量将在500万至1000万辆之间。

该模型没有计入特斯拉的公用事业储能或太阳能业务，也没有考虑特斯拉所持比特币未来的波动。