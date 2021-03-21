朝鲜驻马国大使馆所有人员撤离马国

（早报讯）朝鲜驻马来西亚大使馆所有人员今天（3月21日）上午已经撤离大使馆，并在下午搭机回国。朝鲜认为是马国导致两国断交，并警告马国必须承担相关责任及一切后果。

朝鲜驻马大使馆官员及家属们今天上午乘坐巴士和休旅车离开大使馆前往吉隆坡国际机场，并在离开后锁上大使馆大门。朝鲜大使馆参赞金宇宋临行前向媒体宣读声明表示，朝马两国断交后，马方必须承担一切的后果，因为马国将无辜的朝鲜公民送往美国而侵犯了朝鲜的国家利益。

马国与朝鲜并没有直飞班机，因此朝鲜外交人员和家属必须乘搭今天下午4时10分起飞的上海航空FM0886航班飞往上海浦东国际机场，随后再转机飞往朝鲜。

朝鲜不满马国法庭批准将56岁的朝鲜公民文哲明引渡到美国受审，上周五（3月19日）宣布中断与马国的外交关系。马国外交部随即要朝鲜驻马大使馆人员48小时内离境，并指朝鲜驻马国大使馆其实从2017年起即暂停运作至今。

朝鲜和马国在1973年正式建交，但直到2003年才互设大使馆，马国曾是全世界唯一不必申请签证即可入境朝鲜的国家。然而，朝鲜领袖金正恩同父异母哥哥金正男2017年在吉隆坡机场遇害后，两国随即互相指责及驱逐对方大使。双方2019年曾讨论恢复关系，但冠病疫情出现后，相关讨论也不了了之。