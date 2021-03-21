印尼“生态战士”24年植树造林 将荒山变绿地

（早报讯）曾被村民称为“疯子”的一名印度尼西亚农民在经过24年植树造林，将250公顷荒山变成了绿地，被誉为“生态战士”。

《雅加达邮报》报道，被亲切地称为“爷爷”的69岁萨迪曼是印尼中爪哇省的一位农民。他经过24年的努力将干旱荒芜的山丘变成了绿洲，使居住地的村民重新用上了山泉水。

萨迪曼居住的地区属干旱山区，24年前一场山火过后河流和湖泊开始干涸。“如果不种树，这个地区将会变得越来越干旱”，萨迪曼说，以他的经验，只有树林才能保证水源。于是，他戴着护林员的帽子、穿上野生动物园的衬衫开始植树造林。

刚开始，很少有村民理解他的行为。“当我把树苗带到村里时，很多人都嘲笑我。”萨迪曼说，甚至有人认为他是一个“疯子”，因为他把自家饲养的山羊拿去交换了树苗。

“过去人们以为他疯了，现在看到这个成果，村民们都感激他。”村民沃托说，现在山上的水源可以提供清洁的生活用水满足村民需求，还能用于农田灌溉。

24年时间，萨迪曼让250公顷荒山变成了绿地。如今，他可以通过出售丁香和菠萝蜜苗圃的树苗或以易货形式保证他继续种树的投入。

“以前靠天吃饭，农民一年只能收成一季，现在山上有了水源，农民一年可以收成两到三季”。萨迪曼说，他希望村民们能过上幸福的生活，不要再去烧毁森林了。