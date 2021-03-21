马达加斯加总统拒绝接种疫苗 望通过草药“疗法”对抗病毒

（早报讯）马达加斯加总统拉乔利纳（Andry Rajoelina）表示，他不打算接种冠病疫苗，并指更希望通过草药“疗法”来对抗病毒，且也不急于为该国公民展开大规模接种疫苗计划。

法新社报道，拉乔利纳周六（3月20日）晚在全国电视讲话中说：“就我个人而言，我还没有接种疫苗，也没有打算接种任何疫苗。”

除了拒绝接种疫苗，拉乔利纳还广泛吹嘘饮用当地酿制的蒿属植物来对抗冠病。这款未经科学测试的饮料以“冠病-有机”（Covid-Organics）品牌命名，并被称为CVO。

拉乔利纳说，他正在求助于CVO，以“保护自己和我的家人”。尽管如此，他说：“马达加斯加和我都不反对这种疫苗。”

拉乔利纳说，马达加斯加正处于“观察疫苗的阶段”，并说开始大规模疫苗接种的国家出现的“副作用太多”。拉乔利纳没有具体说明他在谈论哪些副作用。目前现有疫苗的常见副作用包括短暂的疲劳和头痛。

世界卫生组织坚持认为可用的疫苗是安全的，并鼓励各国政府尽可能广泛地推广这些疫苗。大赦国际批评拉乔利纳拒绝接种疫苗的立场，并称这是对公民获得最佳医疗保健权的攻击。

在过去的一年中，马达加斯加记录了2万2000多起冠病确诊病例和340起死亡病例。