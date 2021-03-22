美墨边境无人陪伴未成年非法移民约1.55万人

（早报讯）截至星期天（20日），美国联邦政府在美国与墨西哥边境收容和拘留了约1.55万名无人陪伴的未成年非法移民。

美国哥伦比亚广播公司报道，对美国联邦政府数据的汇总分析显示，目前近1.05万名未成年非法移民被转入用于收容未成年人的设施，逾5000人被关在海关与边境保护局的拘留所。未成年人在拘留所的平均时间达136小时，远超美国法律规定的72小时限制。

美国国土安全部长马约卡斯星期天受访时说，美墨边境对非法移民关闭，联邦政府正在驱逐单身成年非法移民和非法移民家庭，并加紧处理无人陪伴未成年非法移民激增问题，现已新建三处设施用于收容未成年非法移民。但他并未提供启用新设施以及应对无人陪伴未成年非法移民激增问题的时间表。

马约卡斯指责前总统特朗普政府“摧毁”了美国移民体系，致使现任总统拜登政府必须“从零开始”加以重建。他同时表示，冠病疫情及防疫措施也使联邦政府遏制非法移民潮的努力复杂化。

马约卡斯接受福克斯新闻台访问时指出，前政府取消了庇护程序，我们鼓励家庭不要把孩子送到边境。但如果这些孩子越境进入美国，他们将在几天内得到照顾，被送到已经在美国生活的亲属那里，或者被安置在经过审查、愿意照顾他们的人那里。

他说：“这是关于易受伤害的儿童，我们可以安全有序地安置它们。我们会成功的。”

新华社报道，愈演愈烈的非法移民潮，特别是未成年非法移民激增问题，使拜登政府备受共和党人指责，而民主党掌控的国会众议院通过的一些移民法案在两党势均力敌的参议院闯关难度也在加大。