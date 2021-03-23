巴西累计冠病确诊病例超1200万

（早报讯）巴西卫生部周一（22日）晚公布的数据显示，该国24小时内新增冠病确诊病例4万9293起，累计确诊1204万7526起；新增死亡病例1383起，累计死亡29万5425起。

新华社报道，根据世界卫生组织（WHO）的最新统计，目前巴西累计冠病确诊病例数和死亡病例数均排在全球第二，仅次于美国。

巴西主流媒体根据各州卫生厅公布的数据联合统计得出，在截至3月22日的一周里，巴西平均每日新增确诊病例7万5163起，为疫情暴发以来最高值，比两周前的数据上升了10%；平均每日新增死亡病例2298起，同样创下最高纪录，比两周前的数据上升了46%。

截至22日晚，全国已有1235万1559人接种了第一剂冠病疫苗，占总人口的5.38%，有421万3858人接种了第二剂疫苗，占总人口的1.99%。

圣保罗州是巴西疫情形势最严峻的州。根据巴西卫生部的数据，截至22日，该州累计确诊病例超过231万起，累计死亡病例超过6.7万起。州政府22日表示，过去四周因冠病住院人数增加了110%，全州重症病床使用率已达91%。

为遏制疫情蔓延，里约热内卢市决定在3月26日至4月4日的长假期间，关闭商场、餐厅、酒吧、学校等场所，并禁止足球赛等体育赛事。该市也禁止人们在晚11时至次日晨5时之间外出。

巴西奥斯瓦尔多·克鲁斯基金会“流感信息”公报协调人戈梅斯22日表示，未来几天巴西每日新增死亡病例有可能超过3000起，因此建议实施更严格的隔离措施，比如“封城”。