报告：每3名冠病痊愈者至少1人面对长期健康问题

（早报讯）研究显示，每三名冠病住院患者就有至少一人在康复后面对长期健康问题。

法新社报道，一项针对冠病康复者长期健康问题的不同研究进行的评估报告，周一（22日）在科学期刊《自然医学》发表，该报告指长期困扰冠病患者的问题包括多器官疾病以及心理健康恶化。

研究人员评估了冠病康复者出现各种症状的频率，其中最常见的症状包括疲劳、呼吸急促、焦虑、抑郁及创伤后压力综合征。

他们发现，30％的患者出现了至少一种症状，例如疲劳、呼吸急促和心理健康问题。

意大利对初期感染冠病的143名患者进行的研究显示，将近90％的患者在康复60天后仍被各种症状所困扰。

最常见的症状是疲劳（53.1％），其后依次为呼吸急促（43.4％）、关节痛（27.3％）和胸痛（21.7％）。总体而言，超过一半的患者在出院两个月后仍出现多种症状。

来自法国、英国和中国的三项研究表明，25％至30％的冠病患者出院多个星期后仍面对睡眠障碍。另有多项研究显示，20%的冠病患者痊愈后出现脱发问题。

研究作者表示，这些数据表明，这是一个未得到充分重视的突发卫生事件，各国政府必须更深入探讨这个问题并寻找解决办法。

波士顿达纳-法伯癌症医院的医学肿瘤学家塞加尔（Kartik Sehgal）警告说，这可能只是冰山一角，他说：“考虑到全球有超过1亿人感染了冠病，这个病毒对人类身体、认知和心理方面的长期成本仍有许多未知。”