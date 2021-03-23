联合国对沙特提出的也门和平倡议表示欢迎

（早报讯）联合国对沙特阿拉伯提出的关于全面结束也门危机的和平倡议表示欢迎。

据新华社报道，联合国秘书长副发言人哈克在周一（3月22日）举行的例行记者会上说：“联合国对沙特宣布将采取一系列措施帮助结束也门冲突表示欢迎。这与联合国的倡议方向一致。我们同时欢迎沙特对联合国努力的支持。”

哈克说，联合国也门问题特使马丁·格里菲思日前强调，也门应尽早达成全国范围的停火，重新开放也门首都萨那机场的民用航班，允许更多的燃油和商品进入荷台达港，以及重启结束冲突的政治进程。

哈克表示，沙特所宣布的倡议与格里菲思所提出的目标有许多地方一致。格里菲思近期正通过电话与包括胡塞武装在内的也门冲突各方，以及区域主要国家开展广泛沟通，努力让各方走到一起，就实现这些目标取得进展。

沙特阿拉伯外交部长费萨尔22日在利雅得宣布，沙特提出一项也门和平倡议以结束也门危机，内容包括在联合国监督下实现也门境内全面停火，重新开放萨那机场，允许船只和货物进出荷台达港，也门各方在联合国主持下开始磋商以达成政治解决冲突的方案等。

1990年，南北也门统一，成立也门共和国，但南北之间始终存在分歧。上世纪90年代后期，胡塞武装在也门北部成立，与政府军队交战。2014年9月，胡塞武装攻占首都萨那，迫使总统哈迪前往沙特阿拉伯避难。2015年，沙特等国针对胡塞武装发起军事行动，也门战事升级，持续6年的冲突使也门陷入严重人道主义危机。