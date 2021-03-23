科罗拉多枪击事件：一名21岁男子被指控10项一级谋杀罪

（早报讯）科罗拉多州警方周二（3月23日）表示，就博尔德市一家超市22日发生的大规模枪击事件，一名21岁男子被指控10项谋杀罪，但当局表示该男子的动机仍不明。

综合路透社和法新社报道，博尔德警察局长赫罗德（Maris Herold）在新闻发布会上说，这名嫌疑人已被确定为科罗拉多州阿瓦达市21岁的艾哈迈德·阿里维·艾丽莎（Ahmad Al Aliwi Alissa）。警方说，艾哈迈德周一下午在丹佛以西北45公里处与警员在博尔德市的King Soopers超市交火。警方说，艾哈迈德腿部在事后受伤，但情况稳定。

博尔德市周一传出有枪手袭击一间超市，导致至少10人死亡，包括一名警察。当局当时逮捕了一名上身赤裸、腿部流血的男子。

警方在新闻发布会上公布10名死者的名字，这10名死者的年龄介于20岁至65岁，其中包括在博尔德警察局工作11年的老将塔利（Eric Talley）。据塔利父亲在声明中说，51岁的塔利是七个孩子的父亲，生前一直在寻找危险度较低的工作。当局还未提供枪击事件可能的动机，亚特兰大六天前刚发生一起枪击事件，该枪手枪杀八人随后被捕。

联邦调查局驻丹佛外地办事处负责人施耐德（Michael Schneider）在新闻发布会上说：“现在就得出任何结论为时尚早。”调查员说，他们相信枪手独自行动。

在华盛顿，白宫新闻秘书普萨基发推文说，拜登总统已被告知枪击事件。众议院民主党领袖、国会女议员佩洛西表示，暴力事件再次凸显了对更加严格的枪支法律的需求。